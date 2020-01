DSDS: Österreicherin war zu nackt für Dieter Bohlen

Lydia tritt in einem knappen Bondage-Outfit mit einem durchsichtigen, knappen Netzrock und einer Peitsche in der Hand vor die Jury.

Damit hatte die Jury nicht unbedingt gerechnet: Als Wrestling-Lady Lydia (29) alias „Rude Lude“ mit ihren beiden Begleiterinnen leicht bekleidet in Leder und mit lautem Kampfgeschrei das Studio stürmte, schwante der Jury erstmal nichts Gutes. Doch als sie „Pony“ von Ginuwine sang, war die Überraschung groß: Pietro Lombardi: „Was soll man sagen, die kann singen! Xavier Nadidoo: „Never ever hätte ich gedacht, dass du das annähernd so singst wie du es gesungen hast.“

(c) TVNOW / Stefan Gregorowius

Doch Dieter, der hinter den Kameramann geflüchtet war, als die Ladies während des Auftritts auf Tuchfühlung gingen, meint: „Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Die Darbietung…ganz ehrlich, wenn ich so einen Body wie du hätte, hätte ich mich ziemlich bekleidet. Ich mache dir ein Friedensangebot: Zieh dir was an und sing gleich nochmal Purple Rain vor.“

Viermal Ja

Hochgeschlossen angezogen mit bravem Zopf trat Lydia wenig später erneut vor die Jury und performte „Purple Rain“ von Prince. Und nach diesem Auftritt war auch Dieter überzeugt: „Kämpfen tust du, du machst natürlich wahnsinnig auf Show und Theatralik, aber Show wollen wir ja: Ok viermal Ja!“

Folgende Kandidaten schafften ebenfalls den Einzug in den Recall in Sölden den RTL am 15. Februar ausstrahlt:

Liron Blumberg (16) aus Zürich

Kosta Michailidis (28) aus Berlin

Ramon Zamani-Pour (23) aus Siegen

Paulina Wagner (22) aus Köln

Die 8. Castingshow von "Deutschland sucht den Superstar" zeigt RTL am Dienstag, den 28. Januar, 20.15 Uhr.