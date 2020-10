"Dschungelcamp" fällt dem Coronavirus zum Opfer

Das ursprünglich für Anfang 2021 geplante RTL-"Dschungelcamp" in Wales wird wegen der Coronapandemie abgesagt.

"So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner am Donnerstag. Man plane nun eine "neue, spannende" Show zu dem Format mit den beiden Dschungelmoderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) in Deutschland.