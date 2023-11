Dschungelcamp 2024: Ist ER in der Jubiläumsstaffel dabei?

Im Jänner startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Bereits jetzt gibt es Spekulationen um die potenziellen Kandidaten der Jubiläumsstaffel - ein Promi-Bewohner soll bereits feststehe und es gibt weitere Gerüchte.

Wer im Jänner 2024 in den Dschungel ziehen soll, ist offiziell noch nicht bekannt, laut Informationen von BILD soll aber ein Kandidat bereits feststehen: Soap-Star Felix von Jascheroff (41) !

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Daily Soap und große Bühne

Der Sänger und Schauspieler, auch unter seinem Künstlernamen Fe:Lix bekannt, ist bereits seit 2001 als John Bachmann in der Serie RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) zu sehen. Dem TV-Publikum dürfte er aber auch als "Schwarze Mamba" der letztjährigen Staffel von "The Masked Singer" in Erinnerung geblieben sein. Das Management des Schauspielers wollte eine Teilnahme bisher weder bestätigen noch dementieren. Und auch RTL hält sich bislang bedeckt: „Spekulationen rund um das Management kommentieren wir nicht“.