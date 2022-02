6 Enthüllungen über das Dschungelcamp

Im RTL-Dschungelcamp ist längst nicht alles so eklig und beschwerlich wie man die Zuschauer glauben machen möchte. ©RTL ©ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN BIS MONTAG, 31.01.2022, 23.45 UHR !!! Tag 11 _ Dschungelprüfung "Locus Pocus" Was befindet sich wohl in den Tiefen eines südafrikanischen Dschungel-Plumpsklos? Dieser Frage geht Filip Pavlovic im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund. Acht Sterne sind in dem unterirdischen Abwassersystems versteckt. In der Dunkelheit des Kanals warten verschiedenste kleine und große Tiere, Flüssigkeiten und Überraschungen auf Filip. Am Ende hat er alle acht Sterne eingesammelt. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet.