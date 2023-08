Drug-Checking: "Es geht um Schadensminimierung"

Warum das Drug-Checking jetzt auch in Vorarlberg angeboten wird.

Welche Pillen und Pulver sind gerade auf dem illegalen Markt und in welcher Qualität? Drogenkonsumenten in Vorarlberg können ihre gekauften Substanzen seit einer Woche kostenlos testen lassen. Die Abgabe einer Probe ist mit einem verpflichtenden Beratungsgespräch verknüpft. Anschließend werden die Substanzen an der Gerichtsmedizin in Innsbruck wissenschaftlich analysiert. Die Ergebnisse können einige Tage später persönlich in den jeweiligen Suchtberatungsstellen abgefragt werden. Eva Gasser vom Vorarlberger Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit und Entwicklung (koje) hat sich jahrelang für das sogenannte Drug-Checking eingesetzt.