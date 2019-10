Drogenkonsumräume in Vorarlberg - "Der Bedarf ist gegeben"

Nach Spritzenfunden in Bregenz und Dornbirn wird erneut der Ruf nach Konsumräumen laut.

Nur wenige Meter von der Drogenberatungsstelle „Ex & Hopp“ in Dornbirn entfernt, findet sich neben einer Wohnsiedlung hinter dichtem Gebüsch versteckt ein „Drogenkonsumplatz“. Hier drücken sich die Süchtigen zwischen Müllbergen und Kothaufen ihren Stoff in die Venen, Spritzen und Medikamentenverpackungen liegen am Boden herum. Um das Problem einzudämmen, wurde seitens des „Ex & Hopp“ mit Genehmigung der Stadt Dornbirn ein Spritzenbehälter installiert – dennoch werden die Drogenutensilien weiterhin achtlos auf den Boden geworfen. „Wir haben heuer bereits 550 Spritzen in diesem Behälter gesammelt“, berichtet Hannes Judt, Leiter des „Ex & Hopp“.

Spritzen im Hafen-WC in Bregenz

"Keine Chillout-Räume"

Vergangene Woche besuchte der Sozialarbeiter eine Vernetzungstagung für niederschwellige Einrichtrungen in Graz. Im Fokus des Treffens: „Konsumräume“. „Es zeigte sich dabei ganz klar, dass der Bedarf dafür gegeben ist.“ 1986 wurde in Basel der erste Konsumraum eröffnet, heute existieren europaweit über 80 Stück. „Unser Verein feiert 2020 sein 30-jähriges Jubiläum. Solange sind wir an dem Thema schon dran – in Österreich geht aber nichts weiter“, so Judt. Man dürfe sich die Räume nicht als „Chillout-Area vorstellen, in denen Sitzsäcke liegen und den ganzen Tag Jimi Hendrix läuft. Das sind sterile Räume mit medizinischem Personal.“ Für Judt liegen die Vorteile auf der Hand: Spritzenfunde würden reduziert, das Infektions-Risiko verringert. „Immer wieder wird von Volksgesundheit gesprochen – dabei wird dieses Thema aber ignoriert. Es heißt, die rechtliche Situation würde solche Räume nicht ermöglichen. Eine Stellungnahme der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Innsbruck zeigt aber, dass es möglich wäre. (Auszug unten).“