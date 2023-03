Drogen im Straßenverkehr und Wirbel um Sozialleistungen

Gesundheitsminister Johannes Rauch und Dr. Philipp Kloimstein, Chefarzt der Stiftung Maria Ebene, sind am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Etwa ein Jahr ist her, dass Johannes Rauch von den Grünen in die Bundesregierung wechselte. Seit damals ist er nun für die Agenden Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zuständig. Der Vorarlberger folgte auf Wolfgang Mückstein, als insgesamt dritter Gesundheitsminister im Laufe der Pandemie. Heute ist er bei uns zu Gast in der Sendung.