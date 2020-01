Drittes Heimspiel in fünf Tagen und dasselbe Ziel

Nach Erfolgen gegen Lustenau und Zell am See muss die VEU Feldkirch auch gegen HC Fass siegen

Nachdem die VEU gegen Zell am See ihren höchsten Saisonsieg feiern konnte bleibt erneut nicht viel Zeit für die Feldkircher Mannschaft ehe die Hartgummischeibe zum nächsten AHL Meisterschaftsspiel in der Vorarlberghalle eingeworfen wird. Am Dreikönigtag gastieren die Fassa Falcons in Feldkirch. Die Italiener haben das Heimspiel gegen die VEU im Dezember mit 4:2 für sich entschieden. Damals hatten die Feldkircher zu viele Chancen vergeben und so mögliche Punkte verschenkt. Im Heimspiel möchten die VEU Cracks zurückschlagen und weitere wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten um die Play Off Qualifikation anschreiben.