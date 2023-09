Dritter Platz bei der Generalprobe

Bevor es am 21. Oktober zum Heimturnier in Altach kommt, waren die Basketballer des Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg bei einem Turnier in der Schweiz erfolgreich.

Altach. Das Basketballteam des RC ENJO Vorarlberg mit Mert Can, Thomas Flax, Kevin Siess, Jürgen Egle und Spielertrainer Franz Hagen war am vergangenen Wochenende beim Tagesturnier der Züri Highland Bulls in Seuzach am Start. Verstärkt wurde die Ländle-Auswahl dabei mit Ursula Ingold vom RC St. Gallen.

Klarer Erfolg im kleinen Finale

Bereits zum Auftakt feierte das Vorarlberger Team einen souveränen 23:17-Sieg gegen das vorab favorisierte Team der Martigny-Bern Magics und legte somit bereits den Grundstein für den späteren Podestplatz. Im Spiel gegen den zweiten Gruppengegner und späteren Turniersieger der Green Sharks Essen musste sich die ENJO-Truppe am Ende klar mit 11:26 geschlagen geben und so trafen Egle & Co. im Spiel um Platz drei auf die Hausherren aus Zürich. Dank einer soliden Abwehrleistung und einer starken Treffsicherheit sicherte sich die Ländle-Auswahl am Ende einen klaren 29:16-Erfolg und den dritten Rang in der Schlussabrechnung.

Rollstuhl-Spitzensport und ein tolles Festprogramm