Dritter Klauser Kinderbasar wieder ein voller Erfolg

Auch die dritte Auflage des Kinderbasars lockte wieder zahlreiche Aussteller und Besucher in den Winzersaal.

Dabei ist beim Kinderbasar, wie es der Name schon sagt, speziell der Nachwuchs eingeladen, seine Spielzeugkisten, Bücherregale und Kleiderschränke auszumisten und sich mit dem Verkauf vielleicht noch den einen oder anderen Euro zu verdienen. Und so präsentierten am vergangenen Samstag insgesamt 18 Aussteller ihre Waren und boten diese zum Verkauf an. Über 250 Besucher schmökerten dazu durch den Winzersaal und griffen bei den Schnäppchen beherzt zu. Den jungen Flohmarkthändlern war die Freude und der Stolz über ihr Tun deutlich anzumerken, und die Motivation, bei weiteren ähnlichen Veranstaltungen in der Region dabei zu sein, war sichtlich spürbar.