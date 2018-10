Dritter Heimsieg mit einem Wermutstropfen

VfB Hohenems gewann gegen Wals/Grünau, aber es gibt etwas Unerfreuliches.

„Das Wichtigste waren die drei Punkte und zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor geblieben. Leider gab es auch einen Wermutstropfen“, zog Hohenems-Trainer Peter Jakubec ein zwiespältiges Resümee nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Wals/Grünau. Der dritte Sieg im eigenen Stadion gegen ein Salzburger Team war hochverdient. Einwechselspieler Dominik Fessler traf nach 69 Minuten zum siegbringenden Treffer ins Schwarze. Wenige Tage vor seinem 20. Geburtstag war sein 4. Saisontor goldwert. Mit Nedeljko Pantos, Calvin Gächter, Bünyamin Bilgic und Özkan Demir standen vier 18-jährige Akteure der Hausherren in der Startelf. Bester VfB-Torschütze Kerim Kalkan zog sich eine Muskelverletzung zu und fehlt im Auswärtsderby nächsten Samstag in Langenegg und vermutlich auch die nächsten Wochen. Die Verletztenliste der Emser wird damit immer größer.