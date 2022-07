Dritte Variante für Bregenz

Bahnausbau in Bregenz, die Zukunft der Gesundheitskasse, Abtreibung. Am Montag äußerte sich Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) bei "Vorarlberg LIVE" gleich zu mehreren Themen.

ÖBB-Studie zum Unteren Rheintal

Die ÖBB-Zwischenstudie zum Unteren Rheintal, die einen oberirdischen Ausbau der Streckenabschnitte favorisierte, sorgte zuletzt für ordentlich Wirbel, die VN berichteten. Diese Variante sei demnach zwar am günstigsten, aber mit massiven Nachteilen für die Bevölkerung am See verbunden, und die neugestaltete Pipeline Geschichte, erklärte die Landesstatthalterin. Die Unterflurvariante hätte aber ebenfalls schwerwiegende Konsequenzen, sei weitaus teurer und sorge für einen jahrelangen Stopp des Bahnverkehrs. Schöbi-Fink zufolge soll nun weitergeprüft werden. Als dritte Variante bliebe ihr zufolge "ein Tunnel, der nicht am See entlang oder unterhalb verläuft, sondern vielleicht direkt durch den Pfänder." Eine solche Möglichkeit wird der Studie zufolge aber derzeit nicht weiterverfolgt.

ÖGK

Abtreibungen

Auch zum Thema Abtreibung, über das nach dem Supreme Court-Urteil in den USA weltweit heiß diskutiert wird, nahm Schöbi-Fink Stellung. In Vorarlberg finden solche Eingriffe nur in einer Privatklinik statt. Der Arzt dieser Klinik dürfte aber bald in Pension gehen. Er selbst sei sehr daran interessiert, dass er die Praxis an einen Nachfolger übergeben könne, meinte die ÖVP-Politikern. Es sei wichtig, dass betroffene Frauen Abtreibungen nicht außerhalb Vorarlbergs wahrnehmen müssten. In den Landeskrankenhäusern bleibe das aber ausgeschlossen.