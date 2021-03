Dritte Niederlage in Folge für FC Dornbirn

Unglückliche 0:1-Heimniederlage der Rothosen gegen Amstetten

Das war der Liveticker vom Spiel FC Dornbirn vs SKU Amstetten

Ein Tor brachte das Duell der Tabellennachbarn zwischen FC Mohren Dornbirn und SKU Amstetten. Dino Kovacec traf in der 58. Minute für Amstetten ins Schwarze und verlängert damit die Negativserie der Rothosen. Torchancen blieben vor allem in der ersten Hälfte Mangelware, aber dafür gab es erbitterte Zweikämpfe im Mittelfeld. Die beste Möglichkeit der Rothosen vergab Mittelfeldspieler Timo Friedrich. Der Deutsche leistete sich den Luxus in aussichtsreicher Position den Ball freistehend nicht im gegnerischen Tor unterzubringen (12.). Dornbirn bleibt trotz der Heimniederlage Achter.