Dreitägiges Fußballspektakel in Lustenau

Der FC Lustenau 07 lud zum 21. Internationalen MB Michael Bischof Hallenturnier.

Lustenau. 84 Nachwuchs-Teams begeisterten vergangenes Wochenende drei Tage lang das Publikum in der Gymnasium-Halle Lustenau. Die Mannschaften zeigten dabei sehenswerten Nachwuchs-Fußball in den Altersklassen von U7 bis U18 – und ein aufregendes Rahmenprogramm mit gepflegtem Altherrenfußball ist beim FC Lustenau ohnehin obligatorisch.

„Unser Ziel ist es immer, gleichermaßen für den Fußballnachwuchs und das Publikum ein dreitägiges Fußballfest zu veranstalten. Und das ist uns einmal mehr gelungen“, freute sich Robert Ruault, der das Großevent gemeinsam mit David Grabher und zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern organisierte. „Die Mannschaften haben richtig guten Fußball geboten und knappe Ergebnisse und viele Tore haben auch heuer für Hochspannung gesorgt“, so auch Grabher begeistert.

Auch das sportliche Abschneiden passte für die Organisatoren. Fünf Turniersiege und dazu vier Top-Drei-Platzierungen standen am Ende zu Buche. Dabei legen die FC-Nachwuchstrainer bei ihrem Heimturnier traditionell den Fokus darauf, dass möglichst alle FC-Jungfußballerinnen und -fußballer zum Einsatz kommen und die Kräfte auf zwei, teilweise sogar auf drei Teams aufgeteilt werden. „In Anbetracht dieses Umstandes unterstreicht dieses Ergebnis unsere gute Nachwuchsarbeit“, Grabher weiter.

Zufriedenheit gab es beim Organisationsteam auch über den Besuch der Veranstaltung. An allen drei Tagen gab es volle Zuschauerränge und viele mitfiebernde Fußball-Fans, die für Stimmung sorgten. „Wir sind happy, dass die Leistungen der rund 800 Jungkickerinnen und -kicker mit einer derart tollen Kulisse belohnt wurden“, zeigte sich OK-Chef Ruault angetan. Auch die Polit-Prominenz gab sich in der Gymnasiumhalle die Klinke in die Hand. Bürgermeister Kurt Fischer, Gemeindevorstand Martin Fitz und auch Arbeiterkammerpräsident Bernhard Heinzle schauten vorbei und übernahmen die ehrenvolle Aufgabe der Pokalüberreichung bei einer Siegerehrung. Die langjährigen Unterstützer des FC Lustenau, Manfred und Wolfgang Fulterer von der Firma Fulterer hängten den U8 Kickerinnen und Kickern ihre Medaillen bei der Siegerehrung um.