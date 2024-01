Dreitägiges Fußballfieber in Lustenau

Am kommenden Wochenende lädt der FC Lustenau zum großen Hallenturnier.

Lustenau. „Ausgabe Nummer 21 des internationalen Nachwuchs-Hallenturnieres des FC Lustenau“, heißt es vom Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Jänner. An drei Turniertagen messen sich Nachwuchsteams aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein und spielen in der Lustenauer Gymnasiumhalle die begehrten Pokale und Medaillen aus.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und die beiden Organisationschefs Robert Ruault und David Grabher melden grünes Licht für den Auftakt am kommenden Freitag. „Die Startplätze sind alle besetzt, die Organisation ist plangemäß abgeschlossen und das Helferteam steht für das Wochenende bereit,“ so Ruault.

Diesmal nicht dabei sind Mädchen-Teams. „Die Nachfrage im letzten Jahr war so groß, sodass wir uns entschieden haben, im Februar (Samstag, 17.2.) ein eigenes Mädchen-Turnier in der Gymnasiumhalle zu veranstalten“, so Ruault.

Über den sportlichen Event hinaus wird das OK-Team auch heuer alles daransetzen, den rund 800 Fußballern sowie dem Publikum bestmögliche Unterhaltung zu bieten, dazu gehört auch wiedereine große Tombola mit rund 1000 Preisen. Wie in den Vorjahren steigt am Samstagabend das von FC-Lustenau-Trainer Philipp Hagspiel organisierte Fußball-Altherrenturnier. Zehn Teams wie „Stiftung Wadentest“, „Amigos Tarrenz“, FC Brauerei Egg AH oder Impuls Bregenz treten an, um Titelverteidiger SC Usambatschu das Leben schwer zu machen. „Ein Spektakel im Kampf um den großen Wanderpokal ist jedenfalls garantiert und am Abend geht sowieso die Post ab – für die Kids steigt ab 19:07 eine Kinderdisco und die AH-Teams beginnen um 19:30 Uhr mit anschließender Party“, so David Grabher. Turnierbeginn ist am Freitag, 26. Jänner ab 15.30 Uhr. (cth)