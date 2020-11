Dreister Einschleichdieb treibt in Hard sein Unwesen

Warnung der Polizei: Ein unbekannter Täter gibt sich als Stromableser aus, verschafft sich so Zutritt zur Wohnung seines ahnungslosen Opfers und bestiehlt es. Passiert erst heute einer 90-jährigen Dame.

Am heutigen Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr vormittags kam es zu einem Einschleichdiebstahl in Hard. Dabei gab sich eine unbekannte männliche Täterschaft gegenüber dem 90-jährigen Opfer als Stromableser der Vorarlberger Kraftwerke aus. Nachdem dem angeblichen Mitarbeiter Eintritt in das Haus gewährt wurde, begab er sich zielstrebig in den Keller zum Stromzähler. Anschließend erklärte der Mann der älteren Dame, dass er zusätzlich den Auftrag habe, sämtliche Leuchten im Wohnobjekt kontrollieren zu müssen.