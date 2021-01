Dreimal im Rückstand, aber EHC Lustenau gewann

Der EHC Lustenau gewann in Gröden und holt drei wichtige Punkte

Denkbar schlecht begann das Spiel des EHC Lustenau in Gröden. Bereits in der zweiten Minute führte ein Fehler in der Verteidigung zum 1:0 für die Gastgeber. Den ersten Versuch von Ryan Harrison konnte Lustenaus stark spielender Torhüter Anthony Morrone noch abwehren, doch gegen den Nachschuss von Diego Glück war auch er machtlos. In der siebten Minute kam Lustenau zum Ausgleichstreffer. Im 4:3 Powerplay war es Kapitän Max Wilfan, der aus einem Gestocher heraus den Ausgleichstreffer erzielte. In weiterer Folge häuften sich die Nachlässigkeiten in der Verteidigung der Vorarlberger. Einer dieser Fehler führte in der 10. Minute zum neuerlichen Führungstreffer für Gröden. Als Torschütze ließ sich Mathew Wilkins feiern. Auch in der Folge produzierte Lustenau haarsträubende Fehler im eigenen Verteidigungsdrittel. Einzig und allein der mangelnden Chancenauswertung der Südtiroler war es zu verdanken, dass Lustenau keinen weiteren Treffer einstecken musste. Kurz vor Drittelsende kam Lustenau neuerlich zu einem Überzahlspiel, doch die Großchancen waren Mangelware. So ging es mit dem knappen 1:2 Rückstand in die erste Pause.