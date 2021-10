Dreimal 4:1, aber nur zwei Siege für die AKA Vorarlberg

Zwei Heimerfolge gab es für die U-16- bzw. U-15-Mannschaft der heimischen Fußballnachwuchsschmiede.

Dreimal war 4:1 das Standardresultat in den Heimspielen der heimischen Fußballakademie gegen die Alterskollegen aus dem Burgenland. Drei Punkte haben aber nur die U16- bzw. U-15-Mannschaft geholt. Mit je einem Doppelpack sorgten Christopher Olivier aus Au und der FC Lustenau Spieler Benjamin Thurnher bei den Unter-16-Jährigen für klare Verhältnisse. Allerdings lag die Truppe von Trainer Helmut Hafner sogar kurzfristig im Rückstand. Vier verschiedene Torschützen trugen sich zum klaren Heimerfolg der jüngsten Talente des Landes ein. Die beiden Lauteracher Mauro Hämmerle und Jayden Georg Makwaya, der Altacher Mike de Man und Resul Sentürk aus Egg trafen für die Schützlinge um Coach Ahmet Cil. Auf verlorenem Posten stand die U-18-Elf mit Trainer Heinz Fuchsbichler. Der Bregenzer Simon Raphael Rehm erzielte erst in der Schlussphase das Ehrentor der Vorarlberger Auswahl. Bereits heute am Mittwoch gastiert die Akademie Vorarlberg in der Steiermark bei Sturm Graz. V