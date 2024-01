Dreikönigs-Aktion: In Haselstauden trifft man sich heuer bei den Sternsingern

Auch in Dornbirn Haselstauden sind derzeit wieder die Sternsinger unterwegs. Statt nur von Haus zu Haus zu gehen, stellen sie sich an zwei Nachmittagen an verschiedenen Stationen auf.

Darum geht's: Die Haselstauder Sternsinger sind in diesem Jahr an verschiedenen Stationen anzutreffen.

Statt von Haus zu Haus zu gehen, können die Leute die Sternsinger an den Stationen besuchen.

An den acht Stationen werden Aufkleber, Säckchen mit Kohle und Weihrauch verteilt.

Wie bereits im vergangenen Jahr sind in Haselstauden die Sternsinger an Stationen in der Pfarre anzutreffen. "Das habe sich in Coronazeiten so ergeben", erklärt Angelika Spiegel-Schwarz, die die Sternsinger am Freitag begleitete. VOL.AT hat bei einer dieser Stationen bei der Volksschule Heilgereuthe vorbeigeschaut.

Die Sternsinger machten auch bei der VS Heilgereuthe halt. ©VOL.AT/Mayer

"Man trifft sich einfach bei den Sternsingern"

Die Leute aus der Umgebung können vorbeikommen und die Sternsinger besuchen – umgekehrt also als sonst, wenn die Sternsinger von Haus zu Haus gehen. "Es ist soweit ganz nett, weil so etwas wie kleine Straßenfeste entstehen können", meint Spiegel-Schwarz gegenüber VOL.AT. "Man kommt ein bisschen 'neujahren' und trifft sich einfach bei den Sternsingern." Mit den acht Stationen versucht man, ganz Haselstauden abzudecken. Besonders ältere Leute wünschen sich laut Angelika Spiegel-Schwarz trotzdem einen Besuch zu Hause. Hier konnte man sich vorab bei der Pfarre anmelden.

Magnus (13), Sarah (13), Lisa (13), Kilian (11) und Klara (11) waren unterwegs. ©VOL.AT/Mayer

Immer wieder spazierten Leute aus der Umgebung vorbei und blieben stehen, um den Sternsingern zu lauschen. ©VOL.AT/Mayer

Wo die Sternsinger unterwegs sind

Insgesamt gibt es heuer acht Stationen, je vier am Freitag und am Samstag. Je Station bleiben die Sternsinger circa eine Stunde lang. Am Freitag machten die drei Könige mit ihren Begleitern bei der Volksschule Heilgereuthe, im Paracelsusweg, beim Kindergarten Knie und in der Haselstauderstraße halt. Am Samstag findet man sie um 14 Uhr beim Kindergarten Kastenlangen, um 15 Uhr beim Hardacker, um 16 Uhr bei der Volksschule Haselstauden und um 17 Uhr bei der Mittelschule Haselstauden.

Auch für den guten Zwecke wurde gesammelt. ©VOL.AT/Mayer

Auch Kinderpunsch und Kekse gab es neben Aufklebern und Weihrauch. ©VOL.AT/Mayer

Kohle und Weihrauch für zu Hause

Bei den Stationen werden Aufkleber und Säckchen mit Kohle und Weihrauch für zu Hause verteilt. Trotz Nieselregen war am Freitag die Stimmung bei den Besuchern gut. Auch Kinderpunsch, Limo und Kekse gab es bei der Station bei der Volksschule Heilgreuthe. Das kam auch den Sternsingern selbst ganz gelegen, die sich, bevor sie zur nächsten Station weiterzogen, kurz mit einem Punsch aufwärmten.

Danach ging es für die Sternsinger weiter zu nächsten Station. ©VOL.AT/Mayer

