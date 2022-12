Dreifach-Erfolg für Bludenzer Nachwuchsrodlerinnen!

Igls (VRV). Sensationelle Ergebnisse fuhren die SportlerInnen vom Rodelclub Sparkasse Bludenz von den Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften im Kunstbahnrodeln in Innsbruck-Igls nach Hause.

Die Jugendklasse C weiblich wurde ganz klar von den Girls aus der Alpenstadt dominiert. Leonie Neyer war an diesem Tag einfach nicht zu schlagen und verwies ihre Teamkollegin Annalena Kottke mit fast 4 Zehntelsekunden Vorsprung auf Rang 2. Mit Rang 3 von Nica Luisa Bleiner landete eine weitere Städtle-Rodlerin auf dem Podest. In der Jugendklasse B männlich bot Mateusz Labenz eine starke Leistung und belegte Rang 3. Matheo Burtscher vervollständigte mit Rang 7 den mannschaftlichen Erfolg der heimischen Rodler.