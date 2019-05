Drei Weine bei Homunculus

Hohenems. Neben den obligaten Rot- und Weißweinen gibt es beim heurigen Puppentheaterfestival Homunculus, das heuer vom Donnerstag, den 23. Mai, bis zum Freitag, den 31.

Dieser stammt wie die beiden anderen „Puppenweine“ vom renommierten Winzerbetrieb Johann Topf aus Straß in Straßertal in Niederösterreich. Die Besucher des Festivals „Puppen, Pointen und Poesie“ können die feinen Tropfen aus dem östlichen Rand des niederösterreichischen Waldviertels vor und nach den Vorstellungen sowie in den Pausen im Foyer des Löwensaales genießen. Die Verköstigung der Weine erfolgte im Rahmen der Generalversammlung des Vereines Homunculus Figurentheater e.V., zu der Homunculus-Geschäftsführer Dieter Heidegger in die Vinothek/Feinkostladen Vorkoster geladen hatte.