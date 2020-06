Drei Türme und zwei Sprünge

Silvia und Manfred Sprung bewirten in zweiter Saison in der Lindauer Hütte.

„Die meisten Gäste sind Einheimische oder kommen aus dem benachbarten Ausland, wie der Schweiz, dem Liechtenstein oder aus Deutschland“, berichtet Hüttenwirt Manfred Sprung. Für den Gastwirt ist es die zweite Saison. Vergangenen Oktober haben Manfred und Silvia Sprung aus Schruns das beliebte Hütten-Juwel übernommen. „Wir hatten eine erfolgreiche Wintersaison. Leider sind uns ab Mitte März aufgrund der Corona-Krise fünf Wochen schlichtweg weggebrochen“, so der Gastronom. Seit 30. Mai hat die Hütte wieder ihre Tore offen und bleibt bis 11. Oktober geöffnet. Natürlich machen die Covid-19 Einschränkungen in der Sommersaison 2020 nicht Halt.

Dennoch genießen die Gäste in der Gaststube und auf der Terrasse das wunderbare Ambiente zu Füßen der Drei Türme. Viele kommen vom Gauertal mit dem Rad oder zu Fuß hoch. Im Sommer wandern viele Touristen vom Lünersee und dem Golm zur Hütte. „Ich bin in die Berge verliebt und komme oft mit dem Rad hier herauf“, sagt Friedl Tschofen aus Gaschurn, ein Montafoner Urgestein. Ulrike und Markus Seibold aus Lindau machen gerade Mittagspause. „Wir genießen das Ambiente und unserm Hund Artus gefällt es auch“, so die deutschen Gäste einstimmig. Lobesworte gibt es auch von Robert Fleisch und Ernst Tschofen: „Manfred und Silvia mit Team sind super und das Essen ist ausgezeichnet. Im Winter wandern wir mit den Tourenskiern hier herauf “, berichten die beiden Schrunser.