Drei Tote bei Spitals-Inferno in Mödling: Ermittler suchen nach Ursache

Bei einem Brand im Landesklinikum Mödling sind in der Nacht auf Dienstag drei Patienten gestorben. Die Flammen waren in einem Zimmer im dritten Stock ausgebrochen.

Für drei Männer in dem Raum sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte Matthias Hofer, Sprecher der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA), zur APA. 20 Personen wurden evakuiert, eine Frau wurde leicht verletzt. Rund 90 Patienten mussten verlegt werden. Bundes- und Landeskriminalamt ermitteln zur Brandursache.

Alarm kurz vor 1 Uhr nachts ausgelöst

Kurz vor 1.00 Uhr war Alarm ausgelöst worden, in einer Aussendung der LGA wurde von "schneller Brandentwicklung" berichtet. Die gesamte Station für Innere Medizin sei verraucht gewesen. Zehn Wehren rückten mit 173 Mitgliedern und 33 Fahrzeugen aus, auch die Betriebsfeuerwehr des Landesklinikums stand bei den Löscharbeiten im Einsatz. "Brand aus" wurde kurz vor 3.00 Uhr gegeben. Bei einer am Dienstag kurzfristig einberaumten Pressekonferenz ortete Werner Hauser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mödling, eine "belastende Situation, die perfekt gemeistert wurde".

Drei Patienten verstorben, ein Patient mit Schutzengel

Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Polizei um einen 75-Jährigen aus Baden, einen 78-Jährigen aus dem Bezirk Mödling und um einen 81-Jährigen aus dem Bezirk Bruck a. d. Leitha. Die Männer waren in jenem Vierbettzimmer aufhältig, in dem der Brand ausgebrochen ist. Ein weiterer dort stationierter Patient befand sich beim Entstehen der Flammen nicht in dem Raum. "Ihm geht es gut", informierte Claudia Herbst, Ärztliche Direktorin des Landesklinikums Baden-Mödling.