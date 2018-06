Drei Tote bei Explosion in Bremer Reihenhaus

Durch eine Explosion in einem Reihenhaus sind im Bremer Stadtteil Huchting am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen. Im betroffenen Gebäude wurden eine 41 Jahre alte Frau und ihr siebenjähriger Sohn tot aufgefunden, wie die Polizei in der norddeutschen Hansestadt mitteilte. In einem angrenzenden Haus wurde eine 70-jährige Frau Opfer des Unglücks.

Die Detonation ereignete sich Donnerstagfrüh im Dachgeschoss des Hauses. Die Feuerwehr musste zunächst einen Brand in dem völlig zerstörten Haus löschen, bevor nach Opfern gesucht werden konnte. Vorsorglich wurden auch die Nachbargebäude evakuiert.

Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf und untersuchte den Unglücksort.