Drei Tore reichten der U-16-Elf nicht zu einem Heimsieg

Ein Remis und zwei Niederlagen gab es für die Akademie Vorarlberg gegen Wolfsberg

Nur ein Punkt erreichten die drei heimischen Akademie Mannschaften in den Heimspielen gegen die Alterskollegen aus Wolfsberg. Dabei reichten drei Treffer der Unter-16-Jährigen mit Trainer Helmut Hafner nicht zu einem vollen Erfolg. Dank der Tore von Kapitän Filip Milojevic und Christopher Olivier führte man 2:0 und der Wolfurter Tamar Crnkic brachte sie nochmals mit 3:2 in Front. Der Feldkircher Filip Milojevic hat mit neun erzielten Treffern fast ein Drittel aller bisherigen 30 Treffer geschossen und liegt in der Torschützenliste an der dritten Stelle. Gleichschritt für die U-16- und U-18-Mannschaft mit dem achten Tabellenplatz. Allerdings musste die U-18-Truppe mit Coach Heinz Fuchsbichler schon die vierte Niederlage in Folge einstecken und hat im Frühjahr noch kein Punkt ergattert, das Torverhältnis von 4:13 spricht eine deutliche Sprache für den Negativlauf. Doch der dreizehnfache Torschütze Noah Bischof fehlt an allen Ecken und Enden. Der Linksfüßer hat als Zweiter in der Torschützenliste nur ein Treffer weniger auf dem Konto als der Führende Salzburger Elias Havel. Im 0:5-Debakel gab es gegen die Kärntner nichts zu holen. Drei von vier Frühjahrspartien haben auch die jüngsten Talente des Landes verloren. Die 0:2-Heimniederlage gegen Wolfsberg wurde mit zwei Gegentreffern in nur sechs Minuten eingeläutet. Die Pawlowski-Elf liegt an der 7. Stelle.