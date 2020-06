Drei Spielerinnen gehen, ein Neuzugang ist fix

Saisonplanung für Feldkirchs Handballdamen schon im Gang

Mitte September 2019 startete die WHA-Saison und zu Beginn lief es gar nicht nach Wunsch. Nach einer schmerzlichen Derbyniederlage zum Auftakt setzte es noch zwei weitere knappe Niederlagen gegen Stockerau und Wr. Neustadt. Doch dann wendete sich das Blatt für Schneider und Co. Perchtoldsdorf hatte in der Reichenfeldhalle keine Chance und Graz ging gar mit 38:27 unter. Dieser kleine Siegeszug wurde in Trofaiach fortgesetzt und auch daheim gegen Eggenburg konnten zwei Punkte eingefahren werden. Bis zum Derby im Jänner sollte es in den Spielen gegen Atzgersdorf, Ferlach und MGA keinen Sieg mehr geben. Gegen Dornbirn konnte man sich revanchieren und in einem, obwohl manchmal einseitigen, spannenden Spiel 24:20 gewinnen.