Drei Schulzweige unter einem Dach

HLS, FW und EWF Dornbirn hatten zum Tag der offenen Tür geladen.

Dornbirn. Full House herrschte am Freitag im Schulgebäude der Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Haselstauden, in dem auch die neue Höhere Lehranstalt Sozialmanagement (HLS) untergebracht ist. Die verschiedenen Schulformen stellten sich vor mit Präsentationen, Mitmachstationen, Filmvorführungen, Sprachencafé, Kreativworkshops und vielem mehr. Die Schülerinnen und Schüler führten durch die Schule und gaben einen Einblick in ihren Schulalltag, stellten ihre Schulpraktika vor präsentierten den Baby-Fit-Kurs.

Praxisorientierte Ausbildung

Viele interessierte Jugendliche und ihre Familien nutzen die Gelegenheit, um sich vor Ort zu informieren und sich im von den Schülerinnen betreuten Café auszutauschen. Großes Interesse gab es am vor eineinhalb Jahren neu gestarteten fünfjährigen HLS-Zweig. Neben einer fundierten Allgemeinbildung liegen die Ausbildungsschwerpunkte hier bei Sozial- und Projektmanagement, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Biologie, Gesundheit und Ernährung sowie Fremdsprachenkompetenz in Englisch und Spanisch. Auch Grundkenntnisse in Kochen werden vermittelt. Eine der Besonderheiten ist die Praxisnähe in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen mit Blockpraktika, zwei Pflichtpraktika und Projektwochen. „Unser Schulalltag ist sehr praxisorientiert und das ist das Tolle daran. Ich freue mich schon sehr auf das erste Praktikum im Sommer“, bestätigt Barbara Bereuter, aus der II HLS-Klasse. Die Nähe zur Praxis soll zukünftig noch weiter vertieft werden. „Vor Kurzem sind wir eine Mentoring-Kooperation mit der Caritas eingegangen. Weitere Kooperationen sind in Planung“, freut sich Direktorin Dagmar Waibel-Mätzler.

Praxisorientiert präsentieren sich auch die zwei anderen Schulzweige – die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe (FW) und die einjährige Wirtschaftsfachschule (EWF).

Um- und Neubau