Drei positive Coronavirus Befunde bei Austria Lustenau

Drei Spieler und ein Mitglied des Funktionsteams wurden bei der letzten PCR-Testung positiv auf das Corona-Virus getestet.

Im Zuge der letzten routinemäßigen PCR-Testreihe, welche nach Ankunft der Mannschaft in Lustenau durchgeführt wurde, wurden drei Spieler des Profikaders und zusätzlich ein Mitglied des Funktionsteams positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Ergebnisse erreichten den Verein im Laufe des gestrigen Tages Die betroffenen Personen weisen bislang keine oder nur sehr milde Symptome auf. Alle Spieler wurden umgehend informiert und verweilen aktuell vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Der Verein befindet sich seitdem in engem Austausch mit den Gesundheitsbehörden und der Liga, um alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen.

Statement

„Das Wichtigste ist aktuell, dass es allen Betroffenen gut geht und dies auch so bleibt. Wir hoffen, dass in der nächsten Testreihe keine positiven Fälle mehr dazukommen, ausschließen lässt sich dies allerdings nicht. Bedingt durch das Wien-Doppel, mussten wir mit dem ungünstigen Umstand leben, durch die Aktivitäten rund um die beiden Spiele fünf Tage lang als Gruppe verbracht zu haben. Bislang waren wir eine der wenigen Mannschaften, die bislang noch keinen Fall zu vermelden hatten, was belegt, dass unsere Hygienemaßnahmen und das Verhalten der Spieler vorbildlich waren. In der aktuellen epidemiologischen Lage war es leider zu befürchten, dass es uns auch einmal trifft. Die Vorbereitung auf das wichtige Derby ist jetzt natürlich alles andere als optimal und es werden uns einige Spieler fehlen. Nichtsdestotrotz werden wir alles geben, den Umständen zu trotzen, um den sportlich positiven Trend der letzten Wochen weiter zu bestätigen. Dies sind nun mal die Unwägbarkeiten der aktuellen Zeit, mit denen wir alle leben müssen. Wir werden nun, wie schon immer in schwierigeren Zeiten bei der Austria praktiziert, noch enger als Austria-Familie zusammenstehen und gemeinsam noch stärker aus der Situation herauskommen.“