Drei Pflanzen pro Person - Neues über die Cannabis-Legalisierung in Deutschland

Die Richtlinien für den Eigenanbau von Cannabis in Deutschland stehen jetzt fest.

Drei Pflanzen pro Person

Spezielle Shops für Verkauf

Was den Verkauf von Cannabis betrifft, so soll dieser laut Bundesregierung nur in speziellen Geschäften in Modellregionen erlaubt sein, in denen die im Oktober 2022 vorgestellten Regeln gelten. Diese spezialisierten Geschäfte werden sich ausschließlich auf den Verkauf und die Beratung von Cannabisprodukten konzentrieren. Online-Shops und Versandhandel sind vorerst nicht vorgesehen. Allerdings wird im Rahmen der nachfolgenden Untersuchung des Modellprojekts geprüft, ob ein Online- oder Versandhandel zugelassen werden kann. Die Betreiber dieser Verkaufsstellen benötigen zeitlich begrenzte Lizenzen, die von den Behörden ausgestellt werden. Diese Lizenzen können mehrfach verlängert werden, unterliegen jedoch strengen Kontrollen. Bei Verstößen riskieren die Betreiber den Verlust ihrer Lizenz.