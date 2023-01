Schwere Sachbeschädigung an Parkscheinautomaten in Bregenz.

Schwere Sachbeschädigung an Parkscheinautomaten in Bregenz. ©VMH, Polizei

Schwere Sachbeschädigung an Parkscheinautomaten in Bregenz. ©VMH, Polizei

Drei Parkscheinautomaten in Bregenz gesprengt

Die Täter waren möglicherweise mit einem weißen VW unterwegs, die Polizei bittet um Hinweise.

Am 25. und 26. Dezember und am 2. Jänner zerstörte eine noch unbekannte Täterschaft in Bregenz drei Parkscheinautomaten.

Automaten mit Blitzknallkörper gesprengt

Am 25. Dezember gegen 02:52 Uhr nachts wurde ein Parkscheinautomat in der Druckergasse, der auf dem Parkplatz West in Betrieb war, mit einem pyrotechnischen Gegenstand der Kategorie F4 gesprengt.

Dieselben Blitzknallkörper in allen drei Fällen. (Bild: Polizei)

Automaten unbrauchbar gemacht

Ein weiterer Automat, der in der Schloßbergstraße 1 in Betrieb war, wurde am 26. Dezember um 00:47 Uhr nachts vermutlich von derselben Täterschaft gesprengt und dadurch unbrauchbar gemacht, wiederum mit einem pyrotechnischen Gegenstand der Kategorie F4.

Pkw bei Explosion beschädigt

Und auch am 2. Jänner schlugen vermutlich dieselben Täter wieder zu: Gegen 03:11 Uhr nachts wurde ein Parkscheinautomat gesprengt, der in der Bregenzer Riedergasse 11 in Betrieb war. Gezündet wurde ein italienischer Blitzknallkörper der Kategorie F4 (Marke: Super Explosion). Durch die Explosion wurde auch ein Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite beschädigt.

Das mögliche Fahrzeug der Täter. (Bild: Polizei)

Immer dieselben Blitzknallkörper

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei allen drei Fällen um denselben Blitzknallkörper handelt. Weiters konnte erhoben werden, dass die Täter die Orte mit einem Kleinwagen, möglicherweise einem weißen VW, angefahren und wieder verlassen haben. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden ersucht, sich mit der Stadtpolizei Bregenz unter der Nummer +43 (0)5574 - 410 1231 in Verbindung zu setzen.

self all Open preferences.