Drei Niederlagen für die Akademie Vorarlberg in Graz

Keine Reise wert war für die heimischen Talente der Auftritt in der Steiermark

Mit drei Niederlagen kehrten die heimischen drei Akademie Mannschaften vom Auftritt in der Hauptstadt von Steiermark ins Ländle zurück. Bei der 2:4-Pleite der Unter-18-Jährigen machte der Koblacher Noa Mathis und der Göfner Noah Bischof den Rückstand zweimal wett, aber am Ende gab es keine Punkte für die Elf um Trainer Heinz Fuchsbichler. Der Göfner Noah Bischof, der ab Sommer schon einen Profivertrag beim Bundesligaklub SCR Altach unterschrieben hat, könnte noch Torschützenkönig in dieser Altersstufe werden. Hinter dem Salzburger Elias Havel (14) liegt Bischof mit dreizehn Treffern an der ausgezeichneten zweiten Stelle. Die U-18-Truppe ist Achter in der Tabelle.