Drei CoV-Neuinfizierte seit Donnerstag in Vorarlberg

Die Zahlen steigen in Vorarlberg schneller als in den letzten paar Wochen. ©APA/Infogram

Die Zahl der CoV-Infizierten steigt in Vorarlberg derzeit schneller an, als in den vergangenen Wochen. Seit Donnerstagmittag kamen drei Neuinfizierte hinzu.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass es ein CoV-Cluster in Frastanz gibt. Ein Leasing-Arbeiter und Serbien-Rückkehrer soll mindestens sechs Menschen angesteckt haben. Die Zahl der aktuell Erkrankten in ganz Vorarlberg stieg sprunghaft von sechs auf 13 an. Am Donnerstag kamen nun noch einmal drei positiv Getestete hinzu.

Bisher wurden 935 Personen in Vorarlberg positiv getestet, 900 sind genesen, 19 sind gestorben.

Derzeit hat der Bezirk Feldkirch die meisten aktiven Coronafälle (9), dahinter folgen Bludenz (3) und Bregenz und Dornbirn mit jeweils zwei Fällen.

Auf die Gemeinden aufgeteilt sind die meisten Fälle dort, wo das bekannte Cluster seinen Ursprung hat: in Frastanz. In dieser Gemeinde kam heute zu den sechs bekannten Fällen noch einer dazu. Die anderen beiden neu infizierten Personen stammen aus den Gemeinden Feldkirch und Lustenau.