Drei Motorräder im Flexentunnel kollidiert

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag im Flexentunnel auf der L198 kurz vor Zürs.

Das schöne Wetter lockte am Feiertag zahlreiche Motorradfreunde zu einer Ländle-Rundfahrt. Drei von ihnen hatten am Arlberg großes Pech. Sie wurden in einen schweren Unfall verwickelt.