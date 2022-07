Drei Meistertitel für Bludenzer BMXler

Bludenz (dk). Mit einem Staatsmeistertitel, zwei Österreichischen Meistertiteln, drei Vizemeistertiteln und vier Bronzemedaillen konnte das Bludenzer BMX-Sparkassenteam bei den Österreichischen BMX-Meisterschaften auf der heimischen Anlage zufrieden Bilanz ziehen.

Bjarne Schedler sicherte sich den Staatsmeistertitel in der Eliteklasse, Laura Fercher den Österreichischen Meistertitel in der Klasse Boys 9/10, Adrian Dovjak verteidigte seinen Titel in der Klasse Boys 15/16. Für die weiteren Medaillen sorgten Samuel Meitz (Silber, Boys 9/10), Paikea Marte (Silber, Boys 11/12), Luca Fercher (Silber, Boys 13/14), Michelle Nachbaur (Bronze, Cruiser Women), Janik Oppel (Bronze, Boys -8) und Mario Jantsch (Bronze, Boys 9/10) sowie Raphael Nachbaur (Bronze, Boys 13/14).