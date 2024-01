Drei Löwenjunge eingeschläfert

In Herberstein in der Steiermark mussten drei junge Löwen nach langem Leiden eingeschläfert werden. Ihre Eltern bleiben zurück.

Die Tierwelt Herberstein in Stubenberg am See erlebt derzeit eine schwere Phase. Drei Löwenjunge, alle aus derselben Familie, mussten aufgrund schwerer Krankheiten eingeschläfert werden.