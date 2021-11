Drei Jahrzehnte Jugendinfo in Vorarlberg

Jugendliche dabei zu unterstützen, ihre Ideen umzusetzen und durch informierte Entscheidungen all ihre Möglichkeiten zu nutzen – das ist seit 1991 das Ziel vom aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg.

„Das aha leistet als Jugendinfo einen wichtigen Beitrag für die Chancen und Möglichkeiten von jungen Menschen in Vorarlberg. Mit seinen vielfältigen Angeboten unterstützt es Jugendliche mit geprüften Informationen bei ihren Entscheidungen. Denn gerade heute es wichtig, dass Jugendliche eine Anlaufstelle haben, bei der sie umfassende Informationen erhalten“, ist Landeshauptmann Markus Wallner überzeugt.

Zusätzlich zu den drei Infostellen in Dornbirn, Bregenz und Bludenz und vielfältigen Online-Angeboten wurde vor 20 Jahren die Vorarlberger Jugendkarte – die jetzige aha card – ins Leben gerufen. Sie bietet zahlreiche Ermäßigungen und Angebote für junge Leute in Vorarlberg. Auch die Dornbirner Bürgermeisterin und Gemeindeverbandspräsidentin Andrea Kaufmann gratuliert zum doppelten Jubiläum: „Das aha ist mit seinen zahlreichen Angeboten aus Dornbirn nicht mehr wegzudenken. Unter den vielen Angeboten kann man etwa die aha card, die Vorarlberger Jugendkarte, herausheben. Sie ist eine super Möglichkeit für Jugendliche Ermäßigungen in ganz unterschiedlichen Bereichen zu erhalten.“