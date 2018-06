Drei Jahre nach 400-Meter Sturz

Dominik Fae stürzte bei der Arbeit beinahe in den Tod. Heute hat der Rankweiler den Schock überwunden und geht mit „Skycopter“ steil.

Der Unfall ereignete sich am 20. März 2015, dem internationalen Tag des Glücks – dass Dominik Fae noch lebt, grenzt an ein Wunder. Dass er sich seinen Ängsten gestellt hat und dort weitergemacht hat, wo der Horror angefangen hat, zeugt von Willenskraft, Ausdauer und vor allem unendlicher Leidenschaft. Der Rankweiler hat vor drei Jahren bei der Bergung seiner etwas abseits gelandeten Drohne, im alpinen Gelände bei Sölden, den Halt verloren und ist rund 400 Meter tief abgestürzt. „Ich begann zu rutschen und war teilweise 80 Meter im freien Fall. Ein Aufprall zwischen Eisfeldern und Felsen hat mich ausgeknockt“, erklärt der 33-Jährige.

Durchs Paragleiten zum Traumjob

Dem schrecklichen Ereignis gehen einige Jahre Tüftelei und die Entfachung seiner großen Leidenschaft voran. „Ich wollte immer einmal Luftaufnahmen von mir beim Paragleiten haben und so habe ich 2011 meine erste Drohne gebaut. Ich habe im Internet recherchiert, wie man sie programmiert und das Zubehör bestellt.“ Statt Luftaufnahmen seiner Paragleitmanöver zu machen, rutschte Dominik in das Filmbusiness und begann unter dem Firmennamen „Skycopter“ mit ersten Aufträgen. Mit dem Start in die Welt der professionellen Luftaufnahmen zeigte sich die harte Realität: „Ich war mit „Skycopter“ etwas der Zeit voraus. Die ersten Drohnengesetze kamen erst nach der Gründung und die ersten Auflagen der Austro Control kamen einem Berufsverbot gleich.“ Der Drohnenpilot blieb hartnäckig. „Als Pilot trägt man die volle Verantwortung für das Fluggerät, denn alles was fliegt, kann abstürzen. Die Gesetze machen Sinn,“ meint Dominik. Zusammen mit seinem Cam-Operator Andi Biermann erfüllte er alle Auflagen und erwarb sämtliche Lizenzen. Mit der Bewilligung der Austro Control entwickelte er eigene Trägersysteme und erfüllte alle nötigen Sicherheitsanforderungen, um selbst in dicht besiedeltem Gebiet seine „Sky Copter-One“ und „Sky Copter-Two“ wieder fliegen lassen zu können.