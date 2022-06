Drei Jahre im VFV und schon ein Titelhamsterer

SC Mühlebach schafft als Aufsteiger den Meistertitel in der 4. Landesklasse.

DORNBIRN. Erst seit drei Jahren gehört der Sportklub Mühlebach als einer von rund siebzig Vereinen dem Vorarlberger Fußballverband an. Die Erfolgsbilanz in der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit des Dornbirner Fußballklub kann sich mehr als sehen lassen. Meister in der 4. Landesklasse und Champion in der 5. Landesklasse Unterland plus ein Zweiter Endrang in der niedrigsten Spielklasse des Landes sprechen sportlich gesehen eine deutliche Sprache. Mit einer Verspätung von zwei Jahren ist der SC Mühlebach in die 4. Landesklasse aufgestiegen. Der Neuling aus der Messestadt Dornbirn überraschte alle Beteiligten und wurde mit sechs Zählern Vorsprung Erster und wird in der kommenden Saison in der 3. Landesklasse spielen. Nur drei Tore fehlten den Dornbirnern die Schallmauer von hundert Treffer zu durchbrechen. Etwas weniger als ein Viertel aller Mühlebach-Tore erzielte Stürmer Thomas Ölz. Tormann Stefan Ölz musste in 26 Meisterschaftsspielen nur 28 Gegentore einstecken, Mühlebach stellte die stabilste Defensivreihe in dieser Leistungsstufe. Nach rekordverdächtigen dreißig ungeschlagenen Partien in Folge beendete die SPG Göfis/Satteins diese unfassbare Bilanz der Thurnher-Mannen. „Eine Platzierung im gesicherten Mittelfeldplatz ist unser Wunsch und das große Ziel. Als Aufsteiger wäre dieses Bestreben schon eine Riesensache“, sagt Meistermacher und Spielertrainer Werner Thurnher zu den Plänen in der nahen Zukunft. Mit Allroundler Alejandro Herrera von Admira Dornbirn und Rückkehrer Luca Wehinger (fiel wegen einer Verletzung sechs Monate aus) hat der SC Mühlebach ab Sommer zwei starke Kicker mehr zur Verfügung. Der Pluspunkt von Mühlebach bei der Premiere in der 3. LK: Der große Kader besteht fast ausschließlich zu hundert Prozent aus Eigenbauspielern oder von Dornbirner Klubs.