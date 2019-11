Drei Heimspiele für VEU Feldkirch

Drei Heimspiele in Folge stehen für die VEU Feldkirch an, innerhalb von acht Tagen können sich die VEU Fans auf drei absolute Top Partien freuen.

Start ist an Allerseelen gegen Cortina, den derzeitigen Tabellendritten der Alps Hockey League. Am Donnerstag gibt es dann das erste Match gegen den Erzrivalen aus Lustenau im Rahmen des Grunddurchganges der österreichischen Meisterschaft und am darauffolgenden Samstag kommt es zum nächsten Derbykracher gegen den EC Bregenzerwald, diesmal im Rahmen eines AHL Ligaspiels.