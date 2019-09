Drechslertage in Gurtis

Holzverarbeitung auf höchstem Niveau bei den Live-Vorführungen in Gurtis

Der Gurtiser Peter Andres hat dem alten Handwerk des Drechselns ein neues Image verpasst. Vor 16 Jahren hat der gelernte Fliesenleger sein Hobby zum Beruf gemacht und gibt seither sein umfassendes Wissen auch in Kursen in seiner Werkstatt in Gurtis weiter. „Damals war das Drechseln ein Handwerk, das in Vergessenheit zu geraten drohte. Bei Ausstellungen fristete das Drechseln ein Exoten-Dasein. Zwischenzeitlich hat sich das gewandelt und die Drechselkunst hat wieder sehr viele begeisterte Liebhaber“, freut er sich, dass seine „Rechnung“ voll aufgegangen ist. Ein besonderes Highlight in der Laufbahn Peter Andres´ war sicherlich der Eintrag ins „Guinness Buch der Rekorde“ mit der größten je gedrechselten Holzschale – das „Ungetüm“ mit einem Durchmesser von vier Metern ist noch heute am Ortseingang von Gurtis zu sehen. Und während sich anfangs die Altersgrenze jener, die sich für das alte Handwerk begeistern, meist bei 60 plus bewegte, kamen im Laufe der Jahre zunehmend auch junge Menschen in die Kurse. Und gleich einem Schneeballeffekt ziehen Hobby-Drechsler wiederum Gleichgesinnte mit ins Boot. Besonders erfreut ist Peter Andres auch über die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftsschule Hohenems.