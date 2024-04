Dramatischer Sieg sichert Matchball im Halbfinale

Der RHC Dornbirn triumphierte am Wochenende gegen Uttigen in dramatischem Finish.

Dornbirn. In einem wahren Hitchcock-Krimi endete das dritte Best-of-Five Halbfinalspiel zwischen dem RHC Dornbirn und dem RSC Uttigen. Der Abend in der Grüeneblätzhalle ging über die volle Länge und hatte von allem etwas zu bieten. Letztendlich behielt Dornbirn die Nerven und feierte einen hart erkämpften 2:3- Sieg nach Penaltyschießen, was sie zum Matchballgewinn im Halbfinale der Schweizer NLA führte.

Frühes Tor von Hagspiel

Von Anfang an zeigten die Dornbirner ihre Dominanz auf dem Spielfeld und setzten Uttigen unter Druck. Besonders in den ersten 25 Minuten waren sie die überlegene Mannschaft. Hagspiel eröffnete früh den Torreigen, als er hinter dem Tor hervorkam, den Ball hob und volley versenkte. Die Messestädter waren weiters bemüht und mit Druck nach vorne, liefen aber in der 11. Minute in einen Konter, den Waridel zum Ausgleich nutzte. Bis zur Pause standen dann die Torhüter Gomes Da Silva und Vizio im Mittelpunkt, wobei letzterer nach einer blauen Karte durch Matti einen direkten Freistoß von Maturano entschärfte und seine Mannschaft in Unterzahl vor einem Rückstand rettete.

Dornbirns Kampf um den Ausgleich

Nach der Pause dauerte es ein bisschen, bis die Gelb-Schwarzen wieder auf Touren kamen. Zwei blaue Karten innerhalb fünf Minuten durch Hagspiel und Maturano brachte Uttigen per direktem Freistoß plötzlich mit 2:1 in Führung. Doch Dornbirn ließ sich nicht entmutigen und kämpfte verbissen um den Ausgleich. Die Zeit drängte und als alle schon mit einem Sieg der Heimischen rechneten, war es Lestorto, der 65 Sekunden vor Spielende das 2:2 und somit die Verlängerung erzwang.

Entscheidung im Penaltyschießen

Ohne Zurückhaltung suchten beide Teams in der Verlängerung die Entscheidung zu erzielen, doch letztendlich musste das Spiel im Penaltyschießen entschieden werden. Hier zeigten sich Maturano, Brunner und Hagspiel besonders treffsicher für Dornbirn, während Keeper Gomes Da Silva den entscheidenden letzten Penalty hielt und damit den wichtigen Auswärtssieg sicherte.