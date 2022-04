Dramatische Szenen im Märchenwald

Gesangsklasse des Landeskonservatoriums präsentierte Kinderoper Hänsel und Gretel

FELDKIRCH Vorhang auf hieß es im Theater am Saumarkt gleich an mehreren Tagen für Hänsel und Gretel. Der Märchenklassiker war als bezaubernde Kinderoper zu sehen. Die Gesangsklasse des Vorarlberger Landeskonservatoriums hatte die spätromantische Oper von Engelbert Humperdinck dramatisch für Kinderohren und Augen umgesetzt.

Der Hunger quält Hänsel und Gretel in der ärmlichen Stube daheim. Seit Wochen gibt es nichts als trockenes Brot. Aber Gretel verrät, dass es am Abend Reisbrei geben soll: Zuerst neckisch streitend, veranstalten die Kinder bald einen lustigen Ringelreihentanz. Müde und erschöpft kehrt die Mutter heim. In ihrem Ärger über die Faulpelze greift sie zur Rute und stößt den Milchtopf vom Tisch. Vor Wut jagt sie Hänsel und Gretel zum Beerensuchen in den Wald, womit die Tragödie unweigerlich ihren Lauf nimmt.

Dramatische Szenen

Hänsel und Gretel verirren sich im Wald, schlafen ein, und wachen am nächsten Morgen vor dem Knusperhäuschen wieder auf, wo sie die Hexe, brillant gespielt von Cinzia Regensburger, mit List in ihr Häuschen lockt und mit ihrem Zauberstab verhext. Hänsel wird in den Käfig gesperrt und gemästet, die Hexe heizt schon den Backofen an. Gretel gelingt es, ihren Bruder aus dem Käfig zu befreien. Beide gemeinsam stoßen sie die Hexe in den Backofen, und mit Hilfe der Eltern kehren sie aus dem Wald zurück.

Begeisternder Auftritt

Sarah Kling, Aida Barberena, Sarah Schmidbauer, Katharina Riegler, Melanie Schuster und Achim Just gelang es in ihren Rollen sowohl dramaturgisch wie gesangstechnisch zu überzeugen, und am Klavier begleiteten Clemens Müller und Johannes Hämmerle. Die gemeinsame Veranstaltung von Landeskonservatorium und Theater am Saumarkt unter der Inszenierung von Dora Kutschi begeisterte Kindern und Eltern gleichermaßen. Zu den Gästen der Kinderoper zählte auch Bettina Wechselberger. Die Schulleiterin der Musikschule Bregenz und Gesangslehrerin zeigte sich von der Aufführung begeistert.