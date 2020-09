Dramatik pur beim 1:1 Unentschieden zwischen dem SV typico Lochau und Fußach

Lochau. Nach einem spannenden und kampfbetonten Spiel trennten sich der SV typico Lochau und der SC Fußach im Stadion Hoferfeld vor rund 350 Zuschauern mit einem leistungsgerechten 1:1 Unentschieden.

Mit einem höchst lautstarken Auftritt puschte der neue Cheftrainer Rifat Sen sein Team nach vorne, Fußach antwortete mit teils überharten Fouls. Zum Unwillen der Lochauer Fans zückte Schiedsrichter Christian Schadl jedoch sieben Mal „nur Gelb“. Nach dem 0:0 zur Pause, gingen die Fußacher mitten in einer Drangperiode durch Muhammed Furkan Ata mit 1:0 in Führung. Julian Rupp sorgte in der 76. Minute einmal mehr nach einem toll herausgespielten Stanglpass von Patrick Prantl für den viel umjubelten Ausgleich.