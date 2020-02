Drahtlose, freie Welt der Funkamateure

VN-HEIMAT Interview. Werner Furlan (64), Funkamateur und Facharzt für NuklearmedizinMit und ohne Arztkittel ist Werner Furlan ein Tüftler und Denker, ein Vorausschauender.

FELDKIRCH Wenn alle Lichter ausgehen, keine Handy- und Strommasten mehr stehen, ein Ort von der Außenwelt abgeschnitten ist, dann können nur noch Funkamateure helfen und Leben retten. Mit ihren Geräten und Antennen sind sie komplett unabhängig von allem. Aber nicht nur in Katastrophenfällen sind Funkamateure aktiv. Sie lieben das Bauern komplizierter Geräte und das drahtlose Plaudern mit anderen Funkern auf der ganzen Welt. Manchmal senden sie sogar eine Nachricht bis zum Mond.

Bei dir sieht alles professionell aus, Funkgeräte, Antennen, Spiegel, Morsetrainer … und trotzdem spricht man von Amateurfunk? Furlan Wir dürfen unsere Kommunikationsmittel nicht für kommerzielle Zwecke verwenden, sondern nur für die eigene Ausbildung, für technische Studien, für das Funken untereinander und so weiter. Man muss eine Prüfung vor der Fernmeldebehörde ablegen, ist dann Funkamateur und bekommt ein eigenes Rufzeichen zugewiesen.

Du bist seit 30 Jahren Funkamateur. Wann hat die Begeisterung bei dir begonnen? Furlan Im Gymnasium habe ich einen Bausatz für einen UKW-Prüfsender bekommen. Seither hat mich die Faszination nicht mehr los gelassen. Beim Paragleiten mit Freunden sind wir früher oft an verschiedenen Stellen gelandet oder haben uns am Berg verloren. Das war dann der nächste Anstoß, die Prüfung zu machen und ein Funkgerät anzuschaffen.

Seither experimentierst du immer wieder Neues. Was war dein anspruchsvollstes Projekt? Furlan Das war ein Detektorempfänger, mit dem ich ohne Strom Mittelwellenradio hören konnte. Auch das Mikrophon und die Antenne habe ich selbst gebastelt. Jetzt gerade richte ich einen Satellitenspiegel mit Empfänger ein.

Da sammelt sich im Lauf der Zeit viel Gerätschaft an. Furlan Ja, und es wartet immer wieder Neues. Wenn einmal etwas funktioniert, bastle ich etwas anderes. Es bleibt ein interessantes Hobby. Man trifft viele Leute. Es sind Spezialisten dabei, von denen man viel lernen kann. Bei den Funkamateuren wird der „Hamspirit“ großgeschrieben, man hilft sich gegenseitig, tauscht sich aus.

Du bist auch Funkamateur des Not- und Katastrophenfunknetzes beim Roten Kreuz. Erinnerst du dich an eine Notfunksituation?

Furlan Bei der Hochwasserkatastrophe im August 2005 konnten wir mit einem Bezauer Funkamateur in dem vom Hochwasser abgeschnittenen Gebiet Kontakt aufnehmen.