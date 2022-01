Dr. Wüstner zu Impfgegnern: "Leben in ihrer eigenen Blase"

Dr. Andreas Wüstner, der Gemeindearzt von Schoppernau, war am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und beantwortete Fragen rund um das Thema Covid-19.

Die Hausärzte schlagen Alarm in "Vorarlberg LIVE" am Montagabend. An einem Schwerpunktabend in Kooperation mit der Ärztekammer stellten sich niedergelassene Ärzte den Fragen des Publikums. Der Gemeindearzt von Schoppernau, Andreas Wüstner, blickte vor allem auf die allgemeine Situation.