Dr. Feurstein Medical Hemp mit neuem Produktionsstandort in Rankweil

Rankweil - Der Hersteller von Bio-Hanf-Lebensmitteln wird im Gewerbepark Rankweil eine eigene Produktion in Betrieb nehmen - der Popup-Store in Götzis verzeichnet unterdessen ein reges Interesse der Kunden an der Wirkung von medizinischem Cannabis.

Die Dr. Feurstein Medical Hemp GmbH mit Hauptsitz in Altach und einem Popup-Store in Götzis wird in den nächsten Wochen jetzt auch einen eigenen Produktionsstandort im Gewerbepark Rankweil in Betrieb nehmen. Das bestätigte der geschäftsführende Gesellschafter Daniel Feurstein im wpa-Gespräch. Zu diesem Zweck habe man eine Fläche im Gewerbepark angemietet, die dafür notwendigen Produktionsanlagen angekauft und dort aufgestellt. Vorgesehen sei in Rankweil die Produktion von Bio-Hanf-Lebensmitteln. Angaben zum Investitionsvolumen wurden nicht gemacht. Feurstein bezeichnet diesen zusätzlichen Standort als wichtigen Teil in der Expansionsstrategie des jungen wissenschaftlich-medizinisch ausgerichteten Unternehmens.

Popup-Store mit legalen Hanf-Produkten in Götzis Die Dr. Feurstein Medical Hemp GmbH betreibt in Götzis seit rund einem Jahr einen Popup-Store, wo Hanf-Nahrungsmittel und Hanf-Extrakte unter dem eigenen Markennamen ‘Hanafsan’ verkauft werden. Zudem gibt es einen Onlineshop. Seither habe man nicht nur mehrere behördliche Kontrollen vor Ort bestanden, sondern auch sehr viele Gespräche mit Kunden geführt. “Im Kern geht es dabei immer um Aufklärungsarbeit in Bezug auf die medizinische Wirkung von Cannabis”, so Feurstein. Im Zuge dieser Gespräche könne man eigentlich alle Vorurteile in Bezug auf Hanf-Produkte ausräumen. “Uns geht es allein um die medizinische Anwendung”, so Feurstein. Deshalb lebe man eine intensive Zusammenarbeit und einen Erfahrungsaustausch mit Medizinern. “Auch sie fragen immer öfter nach.”

Der studierte Biologe Daniel Feurstein gründete sein Unternehmen im Oktober 2017. Gegenwärtig werden vier Mitarbeiter beschäftigt.