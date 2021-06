Dr. Breinbauer: Worauf es bei Scheidungen zu achten gilt

Dr. Birgitt Breinbauer ist Vorarlbergs bekannteste Scheidungsanwältin. Bei "Vorarlberg Live" hat sie über ihren Beruf gesprochen und wie schwierig es bei Scheidungen oft werden kann.

Was bei Scheidungen wichtig ist

Drei Themenbereiche gilt es bei einer Scheidung zu regeln, so Breinbauer. Alles was mit den Kindern zu tun hat, die Unterhaltssituation zwischen den Partnern, und das Vermögen. In Österreich wird die Unterhaltsfrage immer noch darüber geregelt, wer mehr Schuld am Scheitern der Ehe trägt, gibt die Anwältin zu bedenken.