Dovizioso schnappt Marquez Spielberg-Sieg weg

Der Italiener Andrea Dovizioso hat das MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewonnen.

Der Ducati-Pilot setzte sich am Sonntag nach einem packenden Zweikampf mit Weltmeister Marc Marquez aus Spanien durch. Dem Honda-Star blieb ein Sieg in Österreich damit erneut verwehrt. Dritter wurde der Franzose Fabio Quartaro vor dem italienischen Altmeister Valentino Rossi.

Miguel Oliveira vom KTM-Kundenteam Tech 3 belegte den achten Platz. In der WM-Wertung führt Marquez nun 58 Punkte vor Dovizioso. Der zwölfte WM-Lauf in dieser Saison findet in zwei Wochen im englischen Silverstone statt.