Dosen-Hersteller soll neuer VEU-Großsponsor werden

Der weltgrößte Hersteller von Getränkedosen gilt als möglicher Großsponsor der VEU Feldkirch für die EBEL-Rückkehr.

Am 14. Jänner hat die VEU Feldkirch anlässlich der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Löwen in Tisis die Öffentlichkeit davon informiert an eine Rückkehr in die EBEL zu denken. Man gab wenige Tage später auch die Nennung für die Meisterschaft in der höchsten Liga Österreichs beim Österreichischen Eishockeyverband ab. Seitdem gibt es Spekulationen über den Einstieg eines neuen Großsponsor der Montfortstädter. Denn die VEU will nicht nur für die EBEL-Titeljagd 2019/20 eine Mannschaft stellen, sondern auch in der Alps Hockey League.