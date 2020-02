Dorthin gehen, wo niemand ist

Beim Verein „Stern der Hoffnung Österreich“ stehen einige Änderungen bevor

Der Begriff „Stern der Hoffnung Österreich Aidshilfe International“ ist auf den ersten Blick mit drei Namen eng verbunden: Dem des Schweizer Ehepaares Ehepaars Lisette und DDr. Peter Eicher, die mit viel Hingabe Hilfsprojekte in verschiedenen Ländern Südamerikas und Afrikas aufgebaut haben, aber auch mit Oskar Summer, der als langjähriger Obmann des österreichischen Zweiges des „Stern der Hoffnung“ mit unermüdlichem Einsatz Spenden sammelt. „Der Verein in Österreich existiert seit 2010 und soll eine Ergänzung des Stern der Hoffnung Schweiz und Deutschland sein“, erklärt Oskar Summer. Damals sei er durch Zufall bei einer Fortbildung in Wien mit Professor Eicher ins Gespräch gekommen und war von Anfang an beeindruckt von der Arbeit, die Lisette und Peter Eicher in Sao Paolo in Brasilien leisteten. „Wir gehen dorthin, wo niemand ist“, war von Anfang an die Überzeugung des Schweizer Ehepaares. In einem Land, wo HIV/Aids das Schicksal vieler Familien besiegelte, bauten sie ein System der häuslichen Krankenpflege auf und sorgten dafür, dass Kinder bessere Lebenschancen haben. „Unsere Hilfe ist auch deshalb so wertvoll, weil ein Euro in Lateinamerika zehn Mal mehr Kaufkraft hat. Zudem kommt jeder Spendeneuro eins zu eins in der Region an, weil keine Verwaltungskosten anfallen.“